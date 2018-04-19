Вывести переменную в tpl-файл

Имеется набор переменных. В php есть, в бд есть, запросы сделаны. Но после их переноса по разным php часть из них перестала выводиться в свои tpl.Надо восстановить вывод в tpl 1й переменной.

Оплата по факту готовности на карту сбера или яденьги.