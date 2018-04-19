Доделать Wordpress Сайт

Нужно сделать бота на платформе dlg.im есть уже готовый рабочий бот в телеграм, по сути нужна его копия просто. Бот простой с кнопками и зашитой информации внутри. Кидаю ссылку на готовый телеграм @BerezhokBot Задание срочное кто ...