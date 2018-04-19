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Парсинг контента с чужого сайта + импорт в WP Woocommerce
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
РНР-программирование. Требуется парсинг контента (товаров) с чужого сайта, а потом автоматический импорта всех этих товаров в Wordpress в модуль Woocommerce. Товары на оригинальном сайте разбиты на группы (папки), их тоже нужно парсить, и создавать в Woocommerce.
Опыт импорта в Wordpress и Woocommerce обязателен.
Сразу пишите об этом опыте.
И не теряйте времени, сразу пишите предполагаемую цену.
P.S.: У нас уже есть "старый" парсер заказчика, который парсил нужный сайт, и импортировал всё это в базу данных (формат БД был сделан под заказ). Сейчас сайт заказчика переехал на Wordpress и Woocommerce, и можно взять данный парсер и доработать, добавив в него импорт в Wordpress. Возможно это поможет писать не "с нуля", а сэкономить время (и деньги).
Оплата поэтапно либо в конце
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