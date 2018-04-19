Парсинг контента с чужого сайта + импорт в WP Woocommerce

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки113 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

РНР-программирование. Требуется парсинг контента (товаров) с чужого сайта, а потом автоматический импорта всех этих товаров в Wordpress в модуль Woocommerce. Товары на оригинальном сайте разбиты на группы (папки), их тоже нужно парсить, и создавать в Woocommerce. 

Опыт импорта в Wordpress и Woocommerce обязателен. 

Сразу пишите об этом опыте. 

И не теряйте времени, сразу пишите предполагаемую цену. 

P.S.: У нас уже есть "старый" парсер заказчика, который парсил нужный сайт, и импортировал всё это в базу данных (формат БД был сделан под заказ). Сейчас сайт заказчика переехал на Wordpress и Woocommerce, и можно взять данный парсер и доработать, добавив в него импорт в Wordpress. Возможно это поможет писать не "с нуля", а сэкономить время (и деньги).

Оплата поэтапно либо в конце

WooCommerce
6 лет назад
natalishka09
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Чеклист для обучающего портала

    CMS: Wordpress Плагин обучающей системы:  LifterLMS Необходимо создать функционал тудулиста для обучающего портала.  Суть в том, чтобы редактор мог по желанию прикрепить к уроку чеклист для студентов. В чеклисте, как правило, находятся нетривиальные задания, которые студент, возможно, захочет ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Web программист (в офисе или удаленно)

    $1200

    Требования [list][*]опыт работы с PHP, MySQL, JavaScript (с AJAX, jQuery), HTML, CSS ООП [*]иметь понятие о пространстве имен, MVC [*]опыт работы с PHP-фреймворками, желательно Yii2 [*]умение разбираться в чужом коде [/list][list][*]базовые знания английского [*]ответственный подход к задачам [/list]Работа [list][*]написание кода в команде разработчиков [*]ВАРИАНТ 1: в ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка шаблона OpenCart

    Есть купленный [url=https://www.templatemonster.com/ru/demo/54948.html]шаблон[/url], но из-за разницы в компоновке нормально не работает нужный модуль Зависимые опции, позволяющий использовать Родительские опции. Их можно задать и выбрать в админке, но на страничке товара при выборе родительской опции не ...

    OpenCart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнение сайта

    Необходимо заполнить каталог товаров 2 раздела сайта в каждом разделе и подразделе написать оригинальный текст  Так же, необходимо прописать для каждого товара раздела и подраздела:  Заголовок страницы (title); Описание страницы (description); Ключевые слова страницы (keywords) Без предоплат,  оплата ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка проекта

    Проект http://4newsday.ru/ . Валидатор обнаружил ошибки кода - их надо исправить. Как проверить сайт на ошибки, надеюсь объяснять не нужно ! Сайт на Wordpress, тема JNews. Также доработать все ошибки, которые необходимо доработать !

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужно разработать Бот Платформа Диалог

    Нужно  сделать бота на платформе dlg.im есть уже готовый рабочий бот в телеграм, по сути нужна его копия просто.  Бот простой с кнопками и зашитой информации внутри. Кидаю ссылку на готовый телеграм @BerezhokBot   Задание срочное кто ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Корректировка шаблонов лендингов (5)

    Необходимо на шаблонах лендингов: - заменить фото, названия и краткий текст (фото 250х250) - в коде в блоке отправки сообщений необходимо заменить домен на соответствующий - скомпоновать и разместить краткий текст символов на 300-500 над товарами Файл с исхолнвми ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад