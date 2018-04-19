Web программист (в офисе или удаленно)

Есть купленный [url=https://www.templatemonster.com/ru/demo/54948.html]шаблон[/url], но из-за разницы в компоновке нормально не работает нужный модуль Зависимые опции, позволяющий использовать Родительские опции. Их можно задать и выбрать в админке, но на страничке товара при выборе родительской опции не ...