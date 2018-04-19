Web программист (в офисе или удаленно)

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Требования
- опыт работы с PHP, MySQL, JavaScript (с AJAX, jQuery), HTML, CSS ООП
- иметь понятие о пространстве имен, MVC
- опыт работы с PHP-фреймворками, желательно Yii2
- умение разбираться в чужом коде
- базовые знания английского
- ответственный подход к задачам
- написание кода в команде разработчиков
- ВАРИАНТ 1: в московском офисе (Сколково, Москва)
- ВАРИАНТ 2: удаленно с 9 до 18 МСК (быть на связи в рабочее время)
- работа в команде с опытными специалистами над интересными проектами
- зарплата зависит от варианта, уровня знаний и загрузки ($800 - 1200)
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