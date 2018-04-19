Web программист (в офисе или удаленно)

$1200
Веб-программированиеЗакрыт15 заявок318 просмотров
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Требования

  • опыт работы с PHP, MySQL, JavaScript (с AJAX, jQuery), HTML, CSS ООП
  • иметь понятие о пространстве имен, MVC
  • опыт работы с PHP-фреймворками, желательно Yii2
  • умение разбираться в чужом коде
  • базовые знания английского
  • ответственный подход к задачам
Работа

  • написание кода в команде разработчиков
  • ВАРИАНТ 1: в московском офисе (Сколково, Москва)
  • ВАРИАНТ 2: удаленно с 9 до 18 МСК (быть на связи в рабочее время)
  • работа в команде с опытными специалистами над интересными проектами
  • зарплата зависит от варианта,  уровня знаний и загрузки ($800 - 1200)
Приветствуем молодежь и стремление развиваться, но если у вас нет достаточного опыта, согласно нашим требованием, просим не терять наше и ваше время.
6 лет назад
gvi
56 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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