Интеграция API Axiomus и woocommerce

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка157 просмотров
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Имеется сайт на Woocommerce, необходимо настроить интеграцию с API Axiomus.  

Документация: axiomus.ru/customers/api/  

http://www.axiomus.ru/API_guide.php

Расчет стоимости доставки при оформлении заказа, в зависимости от выбранного способа доставки  

При оформлении заказа автоматически подставлять город, который определил сайт, предлагать варианты доставки согласно городу (для МСК, СПБ и областей куда осуществляется доставка  Курьерская доставка + Самовывоз из магазина, из других городов  Почта России, DPD, самовывоз Boxberry)   все варианты, предлагаемые Аксиомусом.

WooCommerce
6 лет назад
pringless
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alex_tche
50 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$200
15 дней
Заплатил аванс 40%. Последний раз Никита был на связи 14.05: "Добрый день, все проверил, вроде вопросов никаких нет, сделано супер На этой неделе должны зп дать, оплачу тогда "