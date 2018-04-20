Написать серверную часть для приложения Android

Нужен парсинг для двух сайтов, один пока в разработке. Для другого сейчас надо парсить. Вот сайт ptking.ru/ Надо спарсить отсюда товары и в Вордпресс импортировать yadi.sk/i/kMy2s_HQ3Uafzx Цена вопроса?