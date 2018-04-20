Написать серверную часть для приложения Android

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки193 просмотра
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Написать серверную часть для приложения Андроид 

технологии PHP+MySQL +возможно JavaScript (маловероятно) 

Можно на фреймворках. 

Функционал приложения: Отправка фото на сервер, отправка координат на сервер, заполнение табличных данных на сервер, заполнение данных из выпадающего меню отправка на сервер и обмен данными с сервером.

Без предоплат,  оплата поэтапно либо по завершению

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Android
6 лет назад
romariokisslove
Роман 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад