Синхронизация товаров на сайте (OpenCart) и 1С

Добрый день! Cпарсить с этого сайта: http://www.tinko.ru/ Спарсить характеристики товара нужно в свойства плагина woocomerce. У каждой категории свои свойства для фильтрации. Без студий, без третьих лиц, чисто спец back-end.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт женской одежды, написанный на OpenCart.
Нужна синхронизация по наличию товаров на сайте и 1С.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2168)
Товары в 1С в номенклатуре размещены в виде:
Наличие на складе выглядит вот так: http://joxi.ru/D2PjPbbSpKB1Er
1. Необходимо чтобы на сайт товар регулярно и автоматически выгружался в виде: http://joxi.ru/DrlaZ55tvPGnBm
то есть модель, и рядом мини-картинки возможных цветов.
2. Далее внутри в карточке модели возможность видеть все доступные артикулы с размерами по каждому артикулу в наличии: https://www.wildberries.ru/catalog/5240569/detail.aspx?targetUrl=GP
3. Нужна возможность переноса характеристик из 1С на сайт, например, состав: http://joxi.ru/1A5b7NNSnNzkjr
4. Нужна выгрузка заказа с сайта – в 1С (автоматическое формирование заказа в 1С). Это дополнительная опция, по договоренности.
Оплата в конце
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