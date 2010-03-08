Синхронизация товаров на сайте (OpenCart) и 1С

Есть сайт женской одежды, написанный на OpenCart.

Нужна синхронизация по наличию товаров на сайте и 1С.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2168)

Товары в 1С в номенклатуре размещены в виде:

http://joxi.ru/bmoo3ZZHxK7ovm

http://joxi.ru/V2VnPQQsx38Vz2

Наличие на складе выглядит вот так: http://joxi.ru/D2PjPbbSpKB1Er

1. Необходимо чтобы на сайт товар регулярно и автоматически выгружался в виде: http://joxi.ru/DrlaZ55tvPGnBm

то есть модель, и рядом мини-картинки возможных цветов.

2. Далее внутри в карточке модели возможность видеть все доступные артикулы с размерами по каждому артикулу в наличии: https://www.wildberries.ru/catalog/5240569/detail.aspx?targetUrl=GP

3. Нужна возможность переноса характеристик из 1С на сайт, например, состав: http://joxi.ru/1A5b7NNSnNzkjr

4. Нужна выгрузка заказа с сайта – в 1С (автоматическое формирование заказа в 1С). Это дополнительная опция, по договоренности.

Оплата в конце