freelancefound

ЗадачаПредметом разработки является написание скрипта открытия модального окна в веб-сайте и анимирование элементов находящихся в нем + добавление медиафайлов на сайт(аудио, видео, фото) + форма для добавления файлов на сайт, с прогрессом загрузки ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Предметом разработки является написание скрипта открытия модального окна в веб-сайте и анимирование элементов находящихся в нем + верстка адаптивная. + нужно будет с нуля на чистом js написать код на основе ресурсов ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $75
Предметом разработки является написание скрипта открытия модального окна в веб-сайте и анимирование элементов находящихся в нем + добавление медиафайлов на сайт(аудио, видео, фото) + форма для добавления файлов на сайт, с прогрессом загрузки ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Предметом разработки является написание скрипта открытия модального окна в веб-сайте и анимирование элементов находящихся в нем +написание скриптов +работа в основном с фото слайдами их сворачивание, перетаскивание, пролистывания и т.д. +добавление анимации(много ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $100
Предметом разработки является написание скрипта открытия модального окна в веб-сайте и анимирование элементов находящихся в нем Написание кода скрипта осуществляется на языке Javascript, допускается использование библиотеки jQuery версии не ниже 3.0 Скрипт должен ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад