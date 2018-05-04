Модальное окно страницы пользователя

Предметом разработки является написание скрипта открытия модального окна в веб-сайте и анимирование элементов находящихся в нем

+ верстка адаптивная.

+ нужно будет с нуля на чистом js написать код на основе ресурсов библиотеки JQuery не ниже версии 3.0

+ ТЗ войдет в реальный проект

+ Создать готовый вид страницы пользователя со всеми функциями описанными в концепте

ТЗ прикреплено в формате pdf

Размеры и т.д модального окна отправляю в ЛС