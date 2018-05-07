Имеется макет в формате PSD. 5-6 экранов. Необходимо сделать из макета готовую фронтенд часть + связать с бэкендом. Бэкенд работает в формате REST API. На чем будет реализовано - не важно, хоть Vue, хоть Angular, ...
Парсинг постов telegram каналов и их постинг в мой канал
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать парсер постов из каналов телеграм, в которых я состою, а затем автопостинг спарсеных постов в мой канал. Если готовы взяться, указывайте цену, за которую готовы работать
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