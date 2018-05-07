Парсинг постов telegram каналов и их постинг в мой канал

Веб-программированиеЗавершен5 заявок164 просмотра
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Необходимо реализовать парсер постов из каналов телеграм, в которых я состою, а затем автопостинг спарсеных постов в мой канал. Если готовы взяться, указывайте цену, за которую готовы работать

6 лет назад
donjohny
Денис 
33 годаМонголия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
badstorm
Руслан 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
54 отзыва(-3)
6 лет назад
$110
1 день
отличный исполниттель, с задачей разобрался быстро и цена устраивает, обязательно обращусь еще
Отличный заказчик, четкая постановка задачи и быстрая оплата!
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