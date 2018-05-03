Получать через модуль комменатриев ( соц сетей) фотку юзера

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Требуется: На своем сайте через модуль комменатриев или кликджекинг получать фотографию  юзера  и выводить ее на нашем сайте при заходе не него. (будет работаь если юзер авторизирован в соц сетях в этом же браузере)

6 лет назад
cms
36 летЛитва
15 лет в сервисе
Был
25 дней назад