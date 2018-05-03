Изменить на WordPress.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки123 просмотра
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- изменить текстовое изображение (исправить ошибку) - сделать возможность изменять язык в 8 элементах (из них 1 кнопка с изменяемой ссылкой) - изменить шрифт в двух формах - вылечить тормозное меню выбора языков 

WordPress
6 лет назад
Topolev_Vlad
Владислав 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад