Изменить на WordPress.

Здравствуйте! Ищу программиста который сможет написать скрипт который сможет делать следующее: У нас есть прайс лист от поставщика. в котором есть данные по товарам (Название, цена, и.д) Нужен скрип который сможет конвертировать эти данные в csv и разложит ...
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