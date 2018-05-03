Изменить на WordPress.

Нужно написать парсер для сайта idinasvet.by который будет парсить все товары с сайта vamsvet.ru по брендам и раскидывать по категориям. Необходимо парсить следующие параметры: -Название товара -Остаток -Стоимость -Производитель -Коллекция -Модель - Тех. характеристики которые присутствуют для всех товаров на сайте idinasvet.by - ...