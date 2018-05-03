Добавить на сайт оплату онлайн и другие доработки

Ребята подскажите как сделать что бы при переписки на сайте сообщения обновлялись ? Сейчас если ответить сообщение уходить но новое не посмотришь пока не перезагрузишь страницу ? Не знаю какой фаил скидывать сюда вот структура ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи (по приоритетности):
Добавить возможность оплаты тура онлайн
Доработать форму поиска тура и разместить ее на главной стр. как здесь https://www.tourradar.com/. Поиск должен работать по направлению и длительности тура.
Изменить слайдер на главной странице: сделать баннер на всю ширину сайта с формой поиска как на сайте https://www.tourradar.com/
Уменьшить скорость загрузки сайта (сейчас 67 из 100 по google page speed).
Reduce server response time
Enable compression
Leverage browser caching
Minify CSS
5. Добавить микроразметку на сайт
6. Сделать хлебные крошки
Если вы готовы взяться, оцените, пожалуйста, каждую задачу по отдельности (бюджет и время). Спасибо!
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