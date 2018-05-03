Добавить на сайт оплату онлайн и другие доработки

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки154 просмотра
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Задачи (по приоритетности): 

Добавить возможность оплаты тура онлайн 

Доработать форму поиска тура и разместить ее на главной стр. как здесь https://www.tourradar.com/. Поиск должен работать по направлению и длительности тура.

Изменить слайдер на главной странице: сделать баннер на всю ширину сайта с формой поиска как на сайте https://www.tourradar.com/

Уменьшить скорость загрузки сайта (сейчас 67 из 100 по google page speed).

Reduce server response time

Enable compression

Leverage browser caching

Minify CSS

5. Добавить микроразметку на сайт

6. Сделать хлебные крошки 

Если вы готовы взяться, оцените, пожалуйста, каждую задачу по отдельности (бюджет и время). Спасибо!

6 лет назад
takevan1
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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