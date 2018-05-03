Доработка проекта на DRUPAL - СРОЧНО!

$60
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки251 просмотр
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Доработка проекта на DRUPAL - СРОЧНО!

Срок завтра к обеду, имеется подробное ТЗ

Бюджет 3800 рублей

Оплата по факту, БЕЗ авансов

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Drupal
6 лет назад
webcreatr
Андрей 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
28 отзывов(-1)
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