Ищем бэкэндера

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Веб-программированиеЗакрыт12 заявок191 просмотр
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ТЗ по сайту

  • Сайт в двух версиях: русский/ английский. Английская версия по функционалу идентична русской
  • К сайту присоединен блог с возможностью добавления публикаций
  • Админка с возможностью редактирования основной страницы, записей блога и управления другими страницами (которые потом появятся)
  • Будет форма обратной связи, с 3 полями (Имя, Телефон, Мэйл), все обязательны. Сабмиты этой формы должны идти на почту и в админку
Бюджет  - 10 000 р
6 лет назад
HeavyCherry
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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