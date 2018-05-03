Сделать кликабельными столы для заказа в 3д туре

Необходимо перенести сайт на Wordpress (ок. 350 страниц) на другой домен. Через 301 редирект с максимальным сохранением позиций по SEO. Наличие опыта по аналогичным работам и понимание технологии переноса обязательно..
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт, созданный для кафе. В нём установлен 3д тур по кафе. Нужно сделать столики в 3д туре кликабельными. Так же реализовать переход к бронированию по нажатию на стол.
Сайт на CMS MODx.
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