Доделать сайт на WP по SEO анализу

Основная задача сайта простой анализ сайтов на поисковую выдачу в Yandex/Google по нескольким ключевым словам(рабочий алгоритм этой части уже есть на PHP, можно просто доделать) и проводить SEO анализ сайта(без сложных алгоритмов, просто используем Google API).

Главная страница/регистрация/логинка/профиль/страница заказов/ уже есть, необходимо сделать пару страниц с отображением отчетов по анализу и пару-тройку страниц для логичного перемещения пользователя к ним.

Жду Ваших предложений по срокам и стоимости.