Правки по flash

Веб-программированиеЗакрытнет заявок108 просмотров
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Есть сайт https://1xmqu.host/  (букмекерская компания 1хбет, в рф может быть заблокировано, ищите зеркала). Есть спортивные события в Live, почти у каждого события есть видео трансляция, которая работает через flash плеер. Но есть нюанс: 1xbet вставляет в видео свои коэффициенты и рекламу. Парсер мы написали, но не знаем как убрать рекламу. От исполнителя ждем примерную сумму и срок. 

6 лет назад
glinski777
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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