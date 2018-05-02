Специалист по yji 2 на ролевой портал.

На ролевой ресурс приглашается программист, понимающий в такой программе как yjii 2. Именно на ней написан этот портал. Основная задача: проект есть. Его надо переделать. Точнее - поместить 1 функцию авторской (личной) страницы. Но разработать ее под игровую (ролевую) форму. Добавить возможность отправки и получения постов. А также переписок и оффтопов.

Хочу сразу заметить: приветствуются люди, творческие и креативные. Любящие ролевые текстовые игры. Понимающие, что такое чужое время и не пропадающие неделями. Если вы хотя бы частично узнали себя, пишите!

Внимание: по ПРЕДОПЛАТЕ НЕ работаю!