Аудит сайта по чекл-листу ИМ обувь

Задача: сделать аудит сайта по чек-листу из 100 пунктов для интерне-магазина обуви

Чек-лист clck.ru/DHQT7

Там 2 столбца, где нужно указать результат работы по каждому пункту.

1. Что сделано / Результат – к примеру, "анализ скорости загрузки страниц", нужно указать с помощью какого сервиса, какой результат сервис выдал, сделать итог, что требуется предпринять в зависимости от нормы.

2. ТЗ программистам(пункты) – если есть замечания, составить техническое задание для исправлениях этих замечаний(т.е способ).

В ответе указывайте:

1. Стоимость

2. Срок выполнения