Аудит сайта по чекл-листу ИМ обувь

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка128 просмотров
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Задача: сделать аудит сайта по чек-листу из 100 пунктов для интерне-магазина обуви 

Чек-лист clck.ru/DHQT7 

Там 2 столбца, где нужно указать результат работы по каждому пункту. 

1. Что сделано / Результат – к примеру, "анализ скорости загрузки страниц", нужно указать с помощью какого сервиса, какой результат сервис выдал, сделать итог, что требуется предпринять в зависимости от нормы. 

2. ТЗ программистам(пункты) – если есть замечания, составить техническое задание для исправлениях этих замечаний(т.е способ). 

В ответе указывайте: 

1. Стоимость 

2. Срок выполнения

6 лет назад
Omi4Sem
Семён 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов