Аудит сайта по чекл-листу ИМ обувь

Есть парсер tripadvisor.com на питоне с beatufilsoup, ~200 строк кода. На сайте изменилась верстка, отвалилась пагинация. Надо восстановить + внести несколько мелких правок Детали в личке. Оплата WMR или paypal в течение 24 часов по приемке работы на моей машине.
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Задача: сделать аудит сайта по чек-листу из 100 пунктов для интерне-магазина обуви
Чек-лист clck.ru/DHQT7
Там 2 столбца, где нужно указать результат работы по каждому пункту.
1. Что сделано / Результат – к примеру, "анализ скорости загрузки страниц", нужно указать с помощью какого сервиса, какой результат сервис выдал, сделать итог, что требуется предпринять в зависимости от нормы.
2. ТЗ программистам(пункты) – если есть замечания, составить техническое задание для исправлениях этих замечаний(т.е способ).
В ответе указывайте:
1. Стоимость
2. Срок выполнения
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