Нужно попарсить фэйсбук

$10
Веб-программированиеЗавершен1 заявка111 просмотров
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Нужно по гео признаку спарсить с фейсбука текстовую информацию из профилей. Если умеете делать это скриптами, то всё будет быстро и легко. Подробности в личке.

6 лет назад
kopipast
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$20
1 день
Периодически обращаюсь к Сергею, каждый раз доволен результатом - надежный исполнитель! В этот раз возникли дополнительные трудности, которые были успешно разрешены, а цели достигнуты.
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