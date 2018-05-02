Почистить сайт от вирусов, которые не видят обычные АнтиВирусы

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

При запуске контекстной рекламы сайт не проходит модерацию, Гугл пишет, что на сайте вредоносное ПО. При проверке вирус не обнаружен.   Нужно сделать "глубокую" очистку или найти причину. Адрес сайта uer.com.ua

6 лет назад
ukrenergo12
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад