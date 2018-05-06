Оптимизация сайта

Веб-программированиеЗавершен1 заявка152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется оптимизировать загрузку сайта http://talentspace.pro

С уважением

Олег

6 лет назад
Tvardovsky
Олег 
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
BBK-AND
Андрей 
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$16
1 день
Очень понравилось работать с Андреем. Быстро, качественно, надежно. Делал ускорение загрузки сайта, теперь все просто летает. Рекомендую!
Грамотно поставлена задача. Всегда в сети. Мгновенная оплата. Рекомендую!