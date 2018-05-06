Оптимизация сайта

На сайте интернет магазина (url в личку) 2 вопроса: 1. Нужно прописать динамический код для ремаркетинга; 2. Разобраться с настройкой аналитики, на сайте 3 страницы "Спасибо за покупку" при разных сценариях. И так как оплата ...
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Требуется оптимизировать загрузку сайта http://talentspace.pro
С уважением
Олег
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