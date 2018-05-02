Задачи по Престашоп

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки121 просмотр
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На сайте интернет магазина (url в личку) 2 вопроса:

1. Нужно прописать динамический код для ремаркетинга;

2. Разобраться с настройкой аналитики, на сайте 3 страницы "Спасибо за

покупку" при разных сценариях. И так как оплата происходит через

сторонний эквайринг, то при переходе пользователя обратно на сайт, после

оплаты, метрики считает как повторный заход, отсюда нет понимания по

конвертации лида в продажу и соответственно ROI.

Цена по договоренности.

За типовые сообщения в игнор.

6 лет назад
dintapro
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад