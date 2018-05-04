HTML Почему не подгружается основной блок контента

Веб-программированиеЗавершен5 заявок170 просмотров
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Нужно помощь в HTML, почему не подгружается http://82.202.246.234/test_.html  основной блок с контентом, это там где 

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HTML
6 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
WebWhiteDev
Олег 
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Александр отлично справился с работой, рекомендую!!!
Отличный заказчик, рекомендую!
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