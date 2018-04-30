Фильтр для CPT в wordpress

Необходимо создать cutom_post_type, у этого типа записи будут свои рубрики. Это в принципе уже создано.

Далее необходимо чтоб, у архива этого типа записи в сайдбаре был фильтр в виде этих самых рубрик. Фильтр можно вывести просто выводом произвольного меню в виджете. При клике на определнную категорию в архиве, должно загрузить посты именно выбранной категории.

По url это примерно выглядит так

Архив записей: www.site.com/prodaja

При клике на категорию: www.site.com/prodaja/topic/1-room/

В теме уже создан шаблон архива и тип записи выведен в админку, сайдбар так же подключен и активен в админ панели. Необходимо только настроить работу фильтрации.