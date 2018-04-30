Написать PHP-скрипт постинга комментариев в Инстаграм

Приветствую!

Есть задача по написанию скрипта постинга комментариев в Инстаграме для собственных нужд.

У нас есть несколько десятков аккаунтов, количество которых в перспективе планируется увеличить до сотни, с них мы периодически пишем комментарии к постам и ставим лайки, однако уже при таком количестве достаточно проблематично делать это вручную. Хотим автоматизировать решение задачи при помощи скрипта

Хранить доступы к аккаунтам скрипт может как в txt-файле в формате логин:пароль, так и в SQL-базе данных, загружая из txt файла

Предполагается, что у него будет 2 режима работы:

1. Одиночные комментарии

- Выбираем аккаунт из списка ранее загруженных из базы или txt файла

- Вводим ссылку на пост в Инстаграме, который нужно комментировать, в отдельное поле

- Вводим текст комментария в текстовое поле

- Жмем кнопку "Опубликовать"

- Скрипт логинится в интаграме с выбранного аккаунта, лайкает запись, публикует комментарий, выходит из аккаунта

- Получаем сообщение об успешном окончании действия

2. Массовые комментарии

- Выбираем из ранее загруженного списка аккаунты с помощью чекбоксов

- Вводим ссылку на пост в Инстаграме, который нужно комментировать, в отдельное поле

- Загружаем txt файл с комментариями (по одному на строке)

- Нужны 2 поля интервала между комментариями (минимальная и максимальная задержка в секундах)

- Скрипт логинится в интаграме с каждого из аккаунтов, лайкает запись, публикует комментарий, выходит из аккаунта, повторяет действие уже со следующим комментарием со следующего аккаунта через случайный промежуток времени в рамках от минимального до максимального

- Получаем сообщение об успешном окончании действия

Дизайн интерфейса и прочие визуальные моменты не особо важны, так как скрипт нужен для внутреннего использования. В перспективе за дополнительную плату буду заказывать доработки скрипта, идеи уже есть, но пока нужен базовый функционал