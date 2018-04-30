Эта вакансия для честных, ответственных и самостоятельных людей. Пишите нам если вы подходите по всем из этих критериев. Mы - Американская компания 2by2host, оказывающая услуги хостинга и веб-разработки более 12 лет. На нашем сайте вы найдёте ...
Разработка бекенда/админ панели для мобильного приложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка админки для мобильного приложения (yii, mysql). В заявке укажите ваши почасовые расценки. Спасибо за внимание
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется написать программу которая комментировала и лайкала определенную публикацию в инстаграм, плюс подписаться на аккаунт который опубликовал эту определенную публикацию. Коменты заранее прописаны в файле. главная особенность чтобы комментарии и лайк были с разных акков. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $10
Ссылка на гит с модулем: [url=https://github.com/dle-modules/DLE-BlockPro]https://github.com/dle-modules/DLE-BlockPro[/url] Модуль выводит новости исходя из данных подключаемой строки. Вот пример такой строки: {includefile="engine/modules/base/blockpro.php?template=blockpro/calendar&nocache=y&limit=100&cacheLive=1800&xfilter=cover&xfSearch=calendar|апрель&sort=date"} [b]Что нужно сделать?[/b] В строке подключения, сделать макрос, который будет подставлять текущий месяц: [b] &xfSearch=calendar|апрель[/b], где апрель текущий месяц по серверу, его и нужно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Слайд шоу - заменить 3 картинки на 4 новые картинки (новые картинки подогнать как нужно) сбоку спереди, сбоку сзади, перед, зад. на главной 3, 4, 5, 6 экраны заменить картинки авто. http://79267786732.myjino.ru/Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужна помощь того, кто хорошо разбирается в javascript. [b]Задача:[/b] Есть 4мб файл .js Его надо отладить/деобфусцировать (некоторые функции) Учитывая специфику формата ТЗ, то полноценное ТЗ - лежит в гугл-доках, где и ссылка на сам файл. https://docs.google.com/document/d/1lWPiOSi2JxAlyHMlb6VbAHZtDmE1HDPpwokUmQhyUnE/edit# Жду предложений по стоимости и ...Закрыт6 лет назад
Необходимо доработать сервис, дописать некоторый функционал и исправить текущий, провести аудит кода и подготовить проект к запуску. Проект с регистрациями и оплаченные клиентами (они в ожидании). Многое уже готово, но нужно доделать оставшееся. Есть максимум ...Закрыт6 лет назад
Нужно создать функциональный работающий сервис, с дальнейшим продвижением и оптимизацией, сотрудничество на долгосрок. Примеры сервисов http://freelikes.online/ http://biglike.org https://fastfreelikes.com/nakrutka-podpischikov-youtube.htmlВеб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Ребята помогите решить проблему вылезает контент за края при чем не везде а только на некоторых страницах.Закрыт6 лет назад
Необходимо спарсить весь товар с интернет магазина Оставляйте заявки кто готов помочь В заявках указывайте ценуВеб-программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать сайт про сантехнику.Веб-программирование26 заявокЗакрыт6 лет назад