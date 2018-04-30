Спарсить товар

Нужно создать сайт про сантехнику.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо спарсить весь товар с интернет магазина
Оставляйте заявки кто готов помочь
В заявках указывайте цену
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