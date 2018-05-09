Нужен PHP программист

Веб-программированиеЗавершен9 заявок179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для сайта визитки нужно написать форму авторизации.

После авторизации пользователь попадает в панель, где может загрузить свои картинки на сервер.

На сервере создается отдельные папки с ИД зарегистрированного пользователя, для картинок.

PHP
6 лет назад
meninvikt
55 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
XIIIcool
Максим 
34 годаПольша
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$20
3 дня
Максим выполнил хорошую работу в короткие сроки.
Приятно было сотрудничать. Оплату получил полностью и в срок.