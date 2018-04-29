Проект на node js бэкенд

Привет всем. Есть тест, к нему есть админка. В админке выводится информация и ссылка на каждого пользователя. Нужно что бы при нажатии на ссылку открывался тест и показывал как пользователь ответил на вопрос. Оплата сбер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуются доработки проекта node js, mongobdпо проекту подключены API с двух источников
нужно доработать функционал,
вывести формы отчетов
общение по скайпу.
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