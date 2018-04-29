Проект на node js бэкенд

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок235 просмотров
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требуются доработки проекта node js,  mongobdпо проекту подключены API с двух источников

нужно доработать функционал, 

вывести формы отчетов

общение по скайпу. 

6 лет назад
ArtemyGorbunov
Артемий 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)