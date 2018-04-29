Скриншот на python

$10
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок399 просмотров
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Нужен скрипт на питоне:

В столбце excel-файла есть ссылки, нужно по каждой ссылке пройтись и сделать скрин всей страницы, сохранить скрин в img.

Python
6 лет назад
ampilovserj
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад