Сделать стр.запросов к БД

Веб-программированиеЗавершен3 заявки230 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно сделать:

1. загрузка xls файла

2. работа с ним (фильтры) и на выхде аналогично xls

3, страницы в прикрепленных файлах

4. есть доступ к сайту где все реализовано, нужно сделать копию 1 в 1

6 лет назад
mondaystudio
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
dmitro_o_v
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
11 часов назад
6 лет назад
$80
2 дня
все ок, четко и по тз
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую