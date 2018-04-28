Импорт маркеров на яндекс карту их xls

Необходим скрипт/механизм добавления на яндекс карту меток путем импорта .xls файла(не через конструктор). xls файл отличается от предлагаемого яндексом шаблона наличием еще одного столбца - цвет метки. В зависимости от этого значения метка будет менять цвет(https://tech.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.1/ref/reference/option.presetStorage-docpage/). Также необходима группировка меток в кластеры(clusterize: true).

Здесь есть пример добавления json файла(https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/object_manager), мне нужно xls + цвет меток.

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