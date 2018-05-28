Посадить верстку на ModX

Веб-программированиеЗавершен5 заявок177 просмотров
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Ссылки на все страницы верстки: https://docs.google.com/document/d/11f0ZSIFfjASUspTwmaGkdpEnWYYeQMobDhUZkSrrOIA/edit

Ссылка на ТЗ в видеоформате (14 мин): https://drive.google.com/file/d/1MRl8DvfQnVAr4r98Oco3YQ8HSBDlZnWz/view?usp=sharing

Важно (очень наболевший вопрос  ):

Все наполнение сайта (текст/фото/видео) должно полностью управляться из админ-панели.

Зашивать наполнение в код шаблона недопустимо. Шаблоны должны выглядеть примерно таким образом (http://joxi.ru/xAe5RggtRY4aWA?d=1) и не содержать ничего, что касается текстового наполнения. Даже заголовки блоков. Наш администратор сайта - не верстальщик, и пугается когда видит код верстки вместе с наполнением. 

MODX
6 лет назад
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
niko647
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$20
10 дней
Отличная работа! Николай в процессе работы зарекомендовал себя как надежного и ответственного специалиста. Проект завершен в срок, все работы по ТЗ выполнены. Определенно будем работать и дальше 11 из 10!
Отличный заказчик. Во время работы никаких проблем не было. Все вопросы моментально решили. Сотрудничеством доволен на 5 с +. Обязательно будем сотрудничать дальше
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