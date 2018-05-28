Посадить верстку на ModX

Требуется front-end developer для верстки образовательного портала, который обладает достаточно свободным временем в данный момент и готов погрузиться в разработку. ES6 + React или Angular. Все подробности напишу в личные сообщения. Главное требование для разработчика ...
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Ссылки на все страницы верстки: https://docs.google.com/document/d/11f0ZSIFfjASUspTwmaGkdpEnWYYeQMobDhUZkSrrOIA/edit
Ссылка на ТЗ в видеоформате (14 мин): https://drive.google.com/file/d/1MRl8DvfQnVAr4r98Oco3YQ8HSBDlZnWz/view?usp=sharing
Важно (очень наболевший вопрос ):
Все наполнение сайта (текст/фото/видео) должно полностью управляться из админ-панели.
Зашивать наполнение в код шаблона недопустимо. Шаблоны должны выглядеть примерно таким образом (http://joxi.ru/xAe5RggtRY4aWA?d=1) и не содержать ничего, что касается текстового наполнения. Даже заголовки блоков. Наш администратор сайта - не верстальщик, и пугается когда видит код верстки вместе с наполнением.
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