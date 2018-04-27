Доработка веб-сервиса (Чистый PHP + WordPress)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки130 просмотров
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Что на входе:

  • Сайт на WordPress.
  • Сервис-каталог (самописный), прилепленный к основному сайту с автоматически обновляемой базой товаров.
Задачи:

Все задачи относятся непосредственно к каталогу.

  • Добавление динамики элементам сервиса, которые на данный момент выводятся статично (навигационное меню, категории каталога).
  • Добавление новых разделов (с использованием функционала WP).
  • Разработка функционала для управления некоторыми элементами сервиса через панель управления.
  • Оптимизация действующего кода.
Требования к исполнителю:

  • Опыт работы с PHP (ООП), MySQL, JavaScript не менее 2-х лет
  • HTML, CSS на хорошем уровне.
  • Опыт работы с Git.
  • Понимание принципов работы WordPress.
  • Ответственность, целеустремленность.
  • Умение оценивать задачу, ставить и следовать срокам.
PHPWordPress
6 лет назад
ohwhoisthisguy
30 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад