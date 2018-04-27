Доработать opencart для синхронизации с 1с УТ

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки131 просмотр
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Доработать opencart 2.3 для синхронизации с 1с УТ 11. 

Без лишних дополнительных настроек, со стороны 1с указывается хост, логин, пароль. 

OpenCart
6 лет назад
Angel_Stas
Станислав 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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