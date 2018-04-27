Помочь разобраться с сайтом рулеткой (steam)

Веб-программированиеЗакрытнет заявок116 просмотров
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На сайте много лишних файлов, которые надо удалить, но какие удалять можно я не знаю 

Немного доработать админку. 

цену обговорим по объему работ. 

Главное чтобы хоть раз работали с рулетками cs go, там принцип такой же.

6 лет назад
arturbaukin
Баукин 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва
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