Добавить 1 раздел на сайте Wordpress

Нужен телеграм бот который должен: -из одного бота на которого я подписан (с моего аккаунта) -при появлении у этого бота сообщения пересылать эти сообщения по списку получателей не канал с подписчиками, а просто юзеры телеграмма(до 20-30 человек) -сообщения ...