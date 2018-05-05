Добавить 1 раздел на сайте Wordpress

Программа которая фильтрует текстКак выглядит front:У нас есть окно, В этом окне есть место для ввода текста, Слева колонка с фильтрами,(7 фильтров), Фильтры должны работать как по отдельности так и вместе( Фильтры примитивные)Внизу кнопка отформатировать.После ...
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Доступа к сайту-источнику нет, только по http.
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