Доработки по сайту на Битриксе

Детали по ТЗ обсудим с кандидатом. В отклике УКАЖИТЕ ориентировочную стоимость.

1. Нужно из url убрать приставку /page/

2. В меню дублируются разделы необходимо убрать https://yadi.sk/i/l5LKlUyV3UjLYF

Нужно сделать так если странице назначена родительская категория то она должна

открываться по заголовку столбца и не присутствовать в меню под заголовком.

3. Нужно стилизовать плашку выпадающего меню.Убрать полоски, сделать на пару пунктов крупнее шрифт. Нужно текст сделать

подчеркнутым.

4. После того как все будет готово необходимо домены поменять местам с lp.oknamyagkie.ruна oknamyagkie.ru тот сайт который на oknamyagkie.ru поменять на lp.oknamyagkie.ru.

ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ