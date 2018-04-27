Доработки по сайту на Битриксе

Приветствую! Необходимо написать плагин для WordPress (естественно на php). [u]Требования к функциям плагина (что он должен делать):[/u] [list=1][*]В общем плагин должен из паттернов (заранее составленных фрагментов текста) и кастомных полей генерировать какой-то текст.[*]В целом текст будет шаблонный, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Детали по ТЗ обсудим с кандидатом. В отклике УКАЖИТЕ ориентировочную стоимость.
1. Нужно из url убрать приставку /page/
2. В меню дублируются разделы необходимо убрать https://yadi.sk/i/l5LKlUyV3UjLYF
Нужно сделать так если странице назначена родительская категория то она должна
открываться по заголовку столбца и не присутствовать в меню под заголовком.
3. Нужно стилизовать плашку выпадающего меню.Убрать полоски, сделать на пару пунктов крупнее шрифт. Нужно текст сделать
подчеркнутым.
4. После того как все будет готово необходимо домены поменять местам с lp.oknamyagkie.ruна oknamyagkie.ru тот сайт который на oknamyagkie.ru поменять на lp.oknamyagkie.ru.
ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ
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