Wp тема DIVI шапка и анимация элементов (по образцу)

Веб-программированиеЗакрытнет заявок175 просмотров
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!! Только для хорошо знакомых с WordPress темой DIVI и версткой на ней. (Сначала просим показать примеры что делали на divi).  

!!! Ищем только прямого исполнителя. Предложения от групп и менеджеров не рассматриваются.  

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1. Добавить 2 Кнопки в шапку DIVI.  

- Подключить кнопки с формами ... для вставки кода Contact Form C7 и/или формы Битрикс24.   

2. Шапка  

- Необходимо застилить шапку с элементами шапки DIVI (с адаптацией).  

- Вынести css шапки для дальнейшей коррекции в понятный блок css и сделать краткую документацию (описание какие стили в шапке что делают)  

3. Мега Меню.  

- Подключить и застилить mega menu  

4. Анимация пары элементов из другой темы.  

- Анимация нескольких элементов по образцу (из другой темы). Сделать отдельный css класс который можно использовать для других элементов.  

* Ничего при этом не испортить в DIVI теме )))   

ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ 

6 лет назад
MRXIK
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад