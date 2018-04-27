Приветствую! Необходимо написать плагин для WordPress (естественно на php). [u]Требования к функциям плагина (что он должен делать):[/u] [list=1][*]В общем плагин должен из паттернов (заранее составленных фрагментов текста) и кастомных полей генерировать какой-то текст.[*]В целом текст будет шаблонный, ...
Wp тема DIVI шапка и анимация элементов (по образцу)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
!! Только для хорошо знакомых с WordPress темой DIVI и версткой на ней. (Сначала просим показать примеры что делали на divi).
!!! Ищем только прямого исполнителя. Предложения от групп и менеджеров не рассматриваются.
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1. Добавить 2 Кнопки в шапку DIVI.
- Подключить кнопки с формами ... для вставки кода Contact Form C7 и/или формы Битрикс24.
2. Шапка
- Необходимо застилить шапку с элементами шапки DIVI (с адаптацией).
- Вынести css шапки для дальнейшей коррекции в понятный блок css и сделать краткую документацию (описание какие стили в шапке что делают)
3. Мега Меню.
- Подключить и застилить mega menu
4. Анимация пары элементов из другой темы.
- Анимация нескольких элементов по образцу (из другой темы). Сделать отдельный css класс который можно использовать для других элементов.
* Ничего при этом не испортить в DIVI теме )))
ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ
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