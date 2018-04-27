Wp тема DIVI шапка и анимация элементов (по образцу)

!! Только для хорошо знакомых с WordPress темой DIVI и версткой на ней. (Сначала просим показать примеры что делали на divi).

!!! Ищем только прямого исполнителя. Предложения от групп и менеджеров не рассматриваются.

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1. Добавить 2 Кнопки в шапку DIVI.

- Подключить кнопки с формами ... для вставки кода Contact Form C7 и/или формы Битрикс24.

2. Шапка

- Необходимо застилить шапку с элементами шапки DIVI (с адаптацией).

- Вынести css шапки для дальнейшей коррекции в понятный блок css и сделать краткую документацию (описание какие стили в шапке что делают)

3. Мега Меню.

- Подключить и застилить mega menu

4. Анимация пары элементов из другой темы.

- Анимация нескольких элементов по образцу (из другой темы). Сделать отдельный css класс который можно использовать для других элементов.

* Ничего при этом не испортить в DIVI теме )))

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