Сделать аналогичный сайт Дизайн и верстку предоставлю

[list=1][*]Чтобы софт лазил по ссылкам и искал ключевые слова или ключевые коды... [/list]или что-то "лакомое" искал в ночное время. и так чтобы не вызывало подозрения и не было нарушения закона. Например бесплатные доски объявлений или еще что-то ...