Создание сайта

[list=1][*]Чтобы софт лазил по ссылкам и искал ключевые слова или ключевые коды... [/list]или что-то "лакомое" искал в ночное время. и так чтобы не вызывало подозрения и не было нарушения закона. Например бесплатные доски объявлений или еще что-то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать создать, в котором пользователи будут вводить информацию которая будет отображаться в админ-панеле, а так-же производить оплату. Дизайн к проекту уже готов, выглядит так: Пользовательский интерфейс – imgur.com/a/tpfLjXg
Админ панель – imgur.com/a/CrOQmfb
Детальное ТЗ:
Описание работы сайта
Админка
Главная страница:
-Функция выдачи админских прав
-Кнопка “Технические работы”
Статистика:
-Сколько новых пользователей зарегистрировалось
-Сколько прибыли получили на каждую из систем оплаты
-Просматривать информацию о пользователе
-Никнейм, а также все данные его профиля
-Дату регистрации и последнего захода на сайт
-Баланс на акк и его привязанных API, историю пополнений и профиля
-Список операций в виде логов пополнения, оплаты
-Страница с партнерами на ней отображать
-Каждому пользователю при регистрации автоматически присваивается реферальная ссылка
-Список партнеров их прибыль
-Возможность редактировать партнерский процент
-Страница с формой для вывода новостей всем пользователям (форма/email)
-Страница поддержка ( отображать тикеты от пользователей )
Описание страниц сайта
Главная страница:
-Описание проекта ( Обычная страница с информацией )
-На главной странице должен присутствовать динамический график с актуальным курсом BTC/USD за
сутки.
Страница профиль:
-Отображается никнейм ( Ваше имя )
-Почта + статус подтверждена или кнопка "отправить подтверждение"
-Пароль + кнопка "изменить"
-2FA + статус подключена и кнопка отключить или кнопка подключить
-Баланс + Кнопка “пополнить”
-Графа в которой пользователь может указать свои контакты
skype / telegram / vk
-Таблица с расчетом комиссии сервиса с возможностью оплаты
Страница API Binance
-Кнопка "Оплатить" будет перенаправлять на оплату
-Поля для ввода информации : "Название" "API" "API SECRET"
-Кнопка добавить будет не активна пока пользователь не совершит оплату
-При нажатии кнопки добавить ключ проверяется на валидность и добавляется в список.
-Ниже будет представлен список уже добавленных API.
-Если пользователь решит удалить одно API и заменить его другим необходимо чтобы время оплаты не
обнулялось, а продолжалось с момента его удаления первого API.
Страница История
Выводить информацию о прибыли:
-в процентах за текущий день.
-общую прибыль в BTC.
-общую прибыль в процентах.
-Логировать эту информацию каждые 24 часа заносить эти данные в таблицу. Чтобы пользователь мог видеть сколько он заработал за конкретный день. P.S. Обновлять информацию нужно с определенным интервалом тк.к. если не соблюдать интервал- Binance будет банить ip для работы с api.
Чтобы получить общий баланс аккаунта в BTC через API Binance необходимо:
1) Сначала необходимо получить общее кол-во валюты на аккаунте, путем сложения двух параметров "free" и "locked"
2) Получить курс обмена на BTC для каждой пары ( [валюта]BTC )
3) Умножить кол-во валюты на курс обмена (bidPrice) чтобы получить кол-во данной валюты в BTC
4) Сложить кол-во всех валют в BTC
Страница Поддержка:
-Необходимо реализовать систему тикетов для общения с потерпевшими))0.
-Заявки от пользователей будет приходить в админку в раздел “терпилы”
Партнерская программа:
-Каждому пользователю при регистрации автоматически присваивается реферальная ссылка.
-При регистрации нового пользователя по реферальной ссылке- партнеру пригласившему его выдается
бонус.
-Бонусом является процент от пополнения счета.
-Необходимо иметь возможность устанавливать размер бонуса для всех партнеров и для каждого
партнера в отдельности.
Доп функции:
-Капча при входе на сайт
-Использование Google 2FA
-Email рассылка.
-Подключение оплаты:
* QIWI
* Merchant WebMoney Transfer
-За 3 дня до оплаты выводить предупреждение пользователю ( всплывающее окно ) с напоминанием о оплате.
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