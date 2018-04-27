Создание сайта

Нужно создать создать, в котором пользователи будут вводить информацию которая будет отображаться в админ-панеле, а так-же производить оплату. Дизайн к проекту уже готов, выглядит так: Пользовательский интерфейс – imgur.com/a/tpfLjXg

Админ панель – imgur.com/a/CrOQmfb

Детальное ТЗ:

Описание работы сайта

Админка

Главная страница:

-Функция выдачи админских прав

-Кнопка “Технические работы”

Статистика:

-Сколько новых пользователей зарегистрировалось

-Сколько прибыли получили на каждую из систем оплаты

-Просматривать информацию о пользователе

-Никнейм, а также все данные его профиля

-Дату регистрации и последнего захода на сайт

-Баланс на акк и его привязанных API, историю пополнений и профиля

-Список операций в виде логов пополнения, оплаты

-Страница с партнерами на ней отображать

-Каждому пользователю при регистрации автоматически присваивается реферальная ссылка

-Список партнеров их прибыль

-Возможность редактировать партнерский процент

-Страница с формой для вывода новостей всем пользователям (форма/email)

-Страница поддержка ( отображать тикеты от пользователей )

Описание страниц сайта

Главная страница:

-Описание проекта ( Обычная страница с информацией )

-На главной странице должен присутствовать динамический график с актуальным курсом BTC/USD за

сутки.

Страница профиль:

-Отображается никнейм ( Ваше имя )

-Почта + статус подтверждена или кнопка "отправить подтверждение"

-Пароль + кнопка "изменить"

-2FA + статус подключена и кнопка отключить или кнопка подключить

-Баланс + Кнопка “пополнить”

-Графа в которой пользователь может указать свои контакты

skype / telegram / vk

-Таблица с расчетом комиссии сервиса с возможностью оплаты

Страница API Binance

-Кнопка "Оплатить" будет перенаправлять на оплату

-Поля для ввода информации : "Название" "API" "API SECRET"

-Кнопка добавить будет не активна пока пользователь не совершит оплату

-При нажатии кнопки добавить ключ проверяется на валидность и добавляется в список.

-Ниже будет представлен список уже добавленных API.

-Если пользователь решит удалить одно API и заменить его другим необходимо чтобы время оплаты не

обнулялось, а продолжалось с момента его удаления первого API.

Страница История

Выводить информацию о прибыли:

-в процентах за текущий день.

-общую прибыль в BTC.

-общую прибыль в процентах.

-Логировать эту информацию каждые 24 часа заносить эти данные в таблицу. Чтобы пользователь мог видеть сколько он заработал за конкретный день. P.S. Обновлять информацию нужно с определенным интервалом тк.к. если не соблюдать интервал- Binance будет банить ip для работы с api.

Чтобы получить общий баланс аккаунта в BTC через API Binance необходимо:

1) Сначала необходимо получить общее кол-во валюты на аккаунте, путем сложения двух параметров "free" и "locked"

2) Получить курс обмена на BTC для каждой пары ( [валюта]BTC )

3) Умножить кол-во валюты на курс обмена (bidPrice) чтобы получить кол-во данной валюты в BTC

4) Сложить кол-во всех валют в BTC

Страница Поддержка:

-Необходимо реализовать систему тикетов для общения с потерпевшими))0.

-Заявки от пользователей будет приходить в админку в раздел “терпилы”

Партнерская программа:

-Каждому пользователю при регистрации автоматически присваивается реферальная ссылка.

-При регистрации нового пользователя по реферальной ссылке- партнеру пригласившему его выдается

бонус.

-Бонусом является процент от пополнения счета.

-Необходимо иметь возможность устанавливать размер бонуса для всех партнеров и для каждого

партнера в отдельности.

Доп функции:

-Капча при входе на сайт

-Использование Google 2FA

-Email рассылка.

-Подключение оплаты:

* QIWI

* Merchant WebMoney Transfer

-За 3 дня до оплаты выводить предупреждение пользователю ( всплывающее окно ) с напоминанием о оплате.