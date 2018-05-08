Выгрузка товаров с сайта

Веб-программированиеЗавершен5 заявок177 просмотров
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Доброй ночи, нужно выгрузить товары с сайта на нашу платформу, 5000-6000 позиций, сколько это будет стоить ?

6 лет назад
guest_15247724026736
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Telegram_
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$40
2 дня
Очень хороший специалист, выполнил всю указанную работу в сроки, коммуникабельный и надежный, всем советую, работой останетесь давольны.
Было приятно поработать, спасибо за интересную задачу