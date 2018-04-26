Срочно требуется скрипт парсер на php фреймворке

Есть скрипт парсер на php

С 2 типами групп, админ и юзеры.

Парсит спортивные мероприятия, в которых пользователи делают отметки и смотрят на результаты отметок друг друга.

Написан очень плохо, даже ужасно, надо написать с нуля на yii или любом другом фреймворке, с нуля не хочу, лучше фреймворк.

надо полностью переписать, шаблона отображения нет, можно использовать любой на бутстрапе или без него.

сделать надо за 2-3 дня.

оплата по факту или поэтапно.