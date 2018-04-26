Сделать QR Code Label в PDF на PHP

Исходники:

Задание:

Нужно сделать, генерацию PDF документа из файла qr.php, путем осуществления запроса ?query=

Данные для вывода: QR код (sku, brand, title, storagelocation, expiration) и информация: sku, title, expiration (если в этом поле пусто - выводить N/A) - пример этикетки находится по ссылке, выше.

Принцип работы:

Скрипт подключается к нашей базе данных, считывает поля и выводит информацию. qr.php?query=

Как сейчас:

Сейчас выводит QR код -

В настоящее время выводится скрипт работает через Chart Google API, его необходимо заменить на PHP класс, чтобы он был векторным.

Технические особенности:

Размер этикетки - 3 in x 1 in - это важно - так как мы будет использовать термопринтер для печати. Сразу нужно сделать нужного размера, чтобы не выставлять настройки принтера.

Шрифты - в той же папке.