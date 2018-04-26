Доработки сайта FXL-ipaar.ru

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Доработки сайта FXL-ipaar.ru

Общие моменты https://docs.google.com/document/d/11BP3qpnzgCFSNoKSlSD1i3wLDH7D2pt83Zo1zaz40h0/edit

  • В каталоге размер выводимой картинки для анонса должен быть 220x220px как для обычной, так и при наведении http://prntscr.com/j9ur34 Сейчас картинка экстраполированная
  • Здесь же при наведении на карточку необходимо убрать отображение цены, выбора количества и кнопки добавления в корзину http://prntscr.com/j9utri
  • В карточке товара параметры над синей плашкой должны редактироваться в виде текста http://prntscr.com/j9v6x1 и быть выведены из отдельных полей для верхней и нижней строки каждого параметра. Сейчас реализовано вот так http://prntscr.com/j9v9fz Идея в том, что для каждой категории там будут разные параметры, поэтому лучше пусть правятся в виде текста
  • Верхняя картинка сейчас не выведена из админки, а завёрстана статикой http://prntscr.com/j9vcvz Её необходимо вывести. Загружаемая картинка должна масштабироваться до 1 548px × 274px
  • Под контентом в карточке товара вылезает код. Необходимо это поправить
  • На странице детального описания услуги https://fxl-ipaar.ru/services/konsultatia/ необходимо реализовать редактирование текста над фото http://prntscr.com/j9x7wa
  • В разделе “Документация” https://seohelp24.bitrix24.ru/company/personal/user/125/tasks/task/view/17447/  необходимо реализовать загрузку документов. По ссылке “Скачать” должен скачиваться файл, загрузка которого так же необходимо реализовать в админке ОПЛАТА В КОНЦЕ ИЛИ ПОЭТАПНО !
6 лет назад
MRXIK
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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