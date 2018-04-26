Подключение WP к ОТП банку

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Подключение "типо" платёжной системы – Оплата в кредит 

Сайт bb-ok.ru 

ОТП банк даёт такую информацию 

https://api.b2otp.ru/shop/manual/

Должна появиться в корзине при оплате заказа – возможность оплаты в кредит

Бюджет: 1000р

Без предоплат

6 лет назад
romariokisslove
Роман 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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