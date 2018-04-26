Доработки на Битрикс

Сделать регистрацию на сайте через steam Сама регистрация в данный момент работает но без steam. Нужно сделать после регистрации подтверждения steam и подтверждения игры как на https://www.faceit.com/ (Обязательно посмотрите так как это очень важно, нам нужно сделать точно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы доработки на разрабатываемом нами интернет магазине на 1С Битрикс 17.5. Нашими силами уже внедрена вся верстка проекта, но нам нужна помощь в java скриптовых задачах.
1. Доработка добавления в корзину.
Кнопка в корзину отображается лишь на детальной странице товара, доработки нужны только на этой странице. Существует два типа товаров:
- Товар без торговых предложений. Товар просто должен добавляться в корзину без свойств и прочего с указанием количества. Сейчас этот функционал работает, на базе стандартного нового шаблона по нажатию на кнопку купить товар добавляется в корзину и появляется всплывающее окно. Необходимо убрать всплывающее окно, по клику добавлять товар в корзину и менять цвет и подпись кнопки на добавлен.
- Товар с торговыми предложениями. Торговые предложения выводятся списком. У каждого торгового предложения есть поле изменения количества и кнопка в корзину. Сейчас товар добавляется в корзину с перезагрузкой страницы. Необходимо сделать добавление каждого из торговых предложений по принципу как описано выше для простого товара без перезагрузки с изменением кнопки.
2. Доработки в оформлении заказа.
Оформление заказа реализовано на базе старого шаблона sale.order.ajax. Есть два типа плательщика юр. Лицо и физ.лицо. По умолчанию выбрано юр. Лицо. Есть товары, которые могут покупать только юр. Лица это зависит просто от свойства да/нет. Если в оформляемом заказе есть подобные товары и человек щелкает на физ. Лицо необходимо сделать попап окно с уведомлением, что при выборе в качестве плательщика физ. лица запрещенные товары будут удалены из корзины продолжить, отменить (окно сверстано). Если человек выбирает продолжить, то товары удаляются из корзины и выбирается тип плательщика физ лицо, если отмена остаётся тип юр. Лицо.
Удаление товаров из корзины уже реализовано при выборе физ. Лица. Необходимо выводить это окно с уведомлением(сверстано). Так же сейчас товары удаляются при клике на физлицо (через CSaleBasket::Delete($basket_item) в person_type.php), но информация об этом не отображается, т.е. нужно как бы ещё раз обновить, сделать submit форме. Если переключиться обратно на юр. Лицо тогда изменения видны, запрещенных товаров нет.
На самом деле все должно быть довольно просто, если есть вопросы- спрашиваете. Ссылку на сайт могу дать в переписке. Интересует стоимость и сроки. Проект горит, так как первый исполнитель слился.
Без предоплат , оплата поэтапно или по факту, оставляйте СКАЙП
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Поменял контакты в шапке и сдвинулось меню именно в сафари.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
есть вот такое дело https://goo.gl/SZhuWr , надо убрать/добавить некоторые элементы нужен человек с реальным опытом. пишите примерные цены и сроки.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Привет. Ищу человека,кто сможет скачать видео с защищенного сайтаВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать и запрограммировать на WP сайт по дизайну и приложенному ТЗ. Дизайн доступен по ссылке – [url=http://yadi.sk/d/JhAAfuUk3Um588]yadi.sk/d/JhAAfuUk3Um588[/url] Адаптивный дизайн в разработке. По дизайну интуитивно понятно, как работает каждый модуль, если он не описан в ТЗ (например, калькулятор) Также прикладываю ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Наша компания занимается мебелью и интерьером (не магазин). Имеющаяся структура сайта не приносит нужного результата. Мы ищем человека, который продумает хорошую структуру сайта и расположение элементов на основных страницах. Для анализа есть метрика и конкуренты. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть модуль доставки. В нем не прописана цена. Нужно в модуль добавить возможность указывать цену.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сайт отрисован в Photoshop с полной разбивкой по слоям. Ссылка на скриншоты https://marvelapp.com/52bef4d/screen/41410536 Требуется создать ПК и мобильную версию данного сайта на Adobe Muse.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
1. На странице товара (всплывающее окно, пример- v-kovka.ru/catalog/kovany... ) сделать картинки вписанными в контейнер (сейчас они обрезаются под него) 2. На странице товара добавить несколько фотографий товара, превьюшки поместить под основной картинкой, 4 штуки в ряд. 3. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $100
Требуется исполнитель, имеющий опыт работы с API Яндекс.Карт. Задача стилизовать стандартный поисковый виджет SearchControl и выпадающий список подсказок [url=http://joxi.ru/v29JLEYu30YMXA]http://joxi.ru/v29JLEYu30YMXA[/url] по заданному макету ([url=http://dropmefiles.com/cWMZp]http://dropmefiles.com/cWMZp[/url]).Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад