Доработки на Битрикс

Необходимы доработки на разрабатываемом нами интернет магазине на 1С Битрикс 17.5. Нашими силами уже внедрена вся верстка проекта, но нам нужна помощь в java скриптовых задачах.

1. Доработка добавления в корзину.

Кнопка в корзину отображается лишь на детальной странице товара, доработки нужны только на этой странице. Существует два типа товаров:

- Товар без торговых предложений. Товар просто должен добавляться в корзину без свойств и прочего с указанием количества. Сейчас этот функционал работает, на базе стандартного нового шаблона по нажатию на кнопку купить товар добавляется в корзину и появляется всплывающее окно. Необходимо убрать всплывающее окно, по клику добавлять товар в корзину и менять цвет и подпись кнопки на добавлен.

- Товар с торговыми предложениями. Торговые предложения выводятся списком. У каждого торгового предложения есть поле изменения количества и кнопка в корзину. Сейчас товар добавляется в корзину с перезагрузкой страницы. Необходимо сделать добавление каждого из торговых предложений по принципу как описано выше для простого товара без перезагрузки с изменением кнопки.

2. Доработки в оформлении заказа.

Оформление заказа реализовано на базе старого шаблона sale.order.ajax. Есть два типа плательщика юр. Лицо и физ.лицо. По умолчанию выбрано юр. Лицо. Есть товары, которые могут покупать только юр. Лица это зависит просто от свойства да/нет. Если в оформляемом заказе есть подобные товары и человек щелкает на физ. Лицо необходимо сделать попап окно с уведомлением, что при выборе в качестве плательщика физ. лица запрещенные товары будут удалены из корзины продолжить, отменить (окно сверстано). Если человек выбирает продолжить, то товары удаляются из корзины и выбирается тип плательщика физ лицо, если отмена остаётся тип юр. Лицо.

Удаление товаров из корзины уже реализовано при выборе физ. Лица. Необходимо выводить это окно с уведомлением(сверстано). Так же сейчас товары удаляются при клике на физлицо (через CSaleBasket::Delete($basket_item) в person_type.php), но информация об этом не отображается, т.е. нужно как бы ещё раз обновить, сделать submit форме. Если переключиться обратно на юр. Лицо тогда изменения видны, запрещенных товаров нет.

На самом деле все должно быть довольно просто, если есть вопросы- спрашиваете. Ссылку на сайт могу дать в переписке. Интересует стоимость и сроки. Проект горит, так как первый исполнитель слился.

Без предоплат , оплата поэтапно или по факту, оставляйте СКАЙП