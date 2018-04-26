Разработка сайта

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок188 просмотров
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Необходимо сверстать и запрограммировать на WP сайт по дизайну и приложенному ТЗ. 

Дизайн доступен по ссылке – yadi.sk/d/JhAAfuUk3Um588 

Адаптивный дизайн в разработке. 

По дизайну интуитивно понятно, как работает каждый модуль, если он не описан в ТЗ (например, калькулятор) 

Также прикладываю ТЗ. (зеленым было выделено для дизайнера) 

Остальные материалы будут предоставлены выбранному исполнителю. 

Всем спасибо за понимание! 

Срок – 2 недели  

6 лет назад
arturbaukin
Баукин 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва