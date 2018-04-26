Разработка сайта

Необходимо сверстать и запрограммировать на WP сайт по дизайну и приложенному ТЗ.

Дизайн доступен по ссылке – yadi.sk/d/JhAAfuUk3Um588

Адаптивный дизайн в разработке.

По дизайну интуитивно понятно, как работает каждый модуль, если он не описан в ТЗ (например, калькулятор)

Также прикладываю ТЗ. (зеленым было выделено для дизайнера)

Остальные материалы будут предоставлены выбранному исполнителю.

Всем спасибо за понимание!

Срок – 2 недели